النقل تفعل خطوطا منتظمة من خمس مناطق ببغداد الى المطار

2020/08/25 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل، عن تفعيل خطوط نقل منتظمة من 5 مناطق ببغداد الى المطار.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "تم تفعيل خطوط النقل المنتظمة من مناطق ( البياع ، العلاوي ، النهضة ، الكاظمية ، بغداد الجديدة ) الى مطار بغداد الدولي وبالعكس"./انتهى10

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