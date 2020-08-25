كواليس لقاء كومان مع ميسي.. ( البرغوث ) يبلغ برشلونة بقرار رحيله

2020/08/25 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشف تقرير صحفي اسباني، عن كواليس الجلسة التي جمعت الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، مع قائد الفريق ليونيل ميسي للحديث عن مستقبله.وبحسب إذاعة "كواترو" الاسبانية، فإن الاجتماع بين كومان وميسي لم يكن وديًا، حيث أخبره الهولندي بأنه يريد تغيير الفريق وتنظيف غرفة الملابس.واضافت "لم يكن اللقاء كما توقعه ميسي، وكان كومان حادًا وصارمًا، وحذر (البرغوث) من ان الامتيازات التي كان يتمتع بها داخل الفريق في السنوات الاخيرة قد نفدت، وكانت الاجواء متوترة".وتابعت "كومان أكد لميسي أن الأولوية ستكون للفريق، وحذر من ان سيطرة النجوم على غرفة الملابس قد انتهت، وانتهى اللقاء بخروج ميسي مستاءً ومتفاجئا".فيما ذكرت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أنه "على الرغم من أن كومان يعتبر ميسي حجر الزاوية لمشروعه ويريد استمراره، لكن النجم الأرجنتيني أكد للمدرب الهولندي أنه يرى نفسه خارج النادي".وبحسب قناة "TyC Sports" الارجنتينية، فإن "ميسي أبلغ برشلونة بأنه يريد الرحيل عن النادي، وسوف يستغل البند في عقده الذي يسمح له بفسخ العقد من جانب واحد في نهاية كل موسم"./انتهى10

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