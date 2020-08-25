احباط محاولة لاستهداف الارتال العسكرية بالعبوات الناسفة في الرطبة بالانبار

2020/08/25 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ احبطت قوات الجيش محاولة لاستهداف الارتال العسكرية بالعبوات الناسفة في الرطبة بالانبار .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات ناسفة مزروعة على احد جوانب الطرق النيسمية المؤدية إلى عمق الصحراء شرق قضاء الرطبة ، جنوب الطريق الدولي السريع في منطقة غابات الضبعة ، خرجت قوة من الجيش الى المكان وبعد البحث والتفتيش تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة على جانب الطريق مربوطة على اجهزة موبايل تعمل بطريقة التحكم عن بعد كانت معدة لاستهداف الارتال العسكرية أثناء قيامها بواجباتها العسكرية ".واضاف :" تم تفكيك العبوات ومعالجتها تحت السيطرة "./انتهى9

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