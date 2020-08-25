عبر رسالة لجمهور البلوغرانا.. ميسي يحدد مصيره

2020/08/25 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، ان نجم برشلونة ليونيل ميسي قد اتخذ قراره النهائي بشان مصيره مع ناديه ويستعد حاليا لتوجيه رسالة للجماهير يكشف خلالها الحقائق وكل ما دار خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة كلارين الارجنتينية في تقرير، اليوم (25 اب 2020)، ان "الرسالة في كل الأحوال ستكشف كل شيء، خاصة بعد أن بات الكل يردد عقب اجتماع ميسي مع المدرب كومان أن النجم الأرجنتيني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق أكثر من ذلك".

وكشفت تقارير أرجنتينية، أن الغضب يسيطر على ميسي، لأنه يعتقد بأن تسريب الاجتماع الذي جمعه مع المدرب الهولندي، دونالد كومان بسرعة لوسائل الإعلام، هو إستراتيجية خاصة بالإدارة الحالية للنادي الكتالوني برئاسة بارتوميو، وتهدف من خلالها إلى وضعه في مواجهة مباشرة مع جماهير البلوغرانا.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن ميسي قد اتخذ قراره بالفعل بشأن مستقبله مع برشلونة وسيعلن عنه قريبا.

ويرتبط ميسي البالغ 33 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى حزيران 2021، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

وكانت أنباء رغبة ميسي بالرحيل عن البارسا اثارت شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ا.ح

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