لم ينتبه والديها فاخذتها الامواج.. طفلة تائهة على بالون سباحة في عرض البحر (فيديو)

2020/08/25 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو "صادم" يظهر طفلة تائهة في عرض البحر على ظهر بالون سباحة، قبل أن يتمكن طاقم سفينة من إنقاذها، بالقرب من السواحل قبالة بلدة أنتيريو في خليج كورينث باليونان.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 سنوات، وكانت هي ووالديها يسبحون، ولم ينتبه الوالدان لها عندما بدأت التيارات المائية بسحبها، ولم يدركا أنها أصبحت بعيدة عنهما إلا بعدما دفعتها التيارات بعيد عن الساحل.





وقام الوالد فورا بالاتصال بسلطات الميناء وأخبر عن فقدان ابنته، وبدورها أبلغت السلطات قبطانا لإحدى العبارات المحلية التي كانت تعمل في تلك المنطقة، وبالفعل وجدت العبارة الطفلة، وقامت بإنقاذها.

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