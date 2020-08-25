2020/08/25 | 21:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ..وصول طائرة النقل العسكرية (C130) الى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ..وصول طائرة النقل العسكرية (C130) الى لبنان لنقل عشرات الأطنان من المساعدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).