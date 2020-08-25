دولة عربية تسجّل اقل حصيلة باصابات كورونا خلال اكثر من شهر

2020/08/25 | 21:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 1 تموز، ليبلغ إجمالي الإصابات 42228 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 1456 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، كما غادر 29587 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.ويواصل الجزائريون العودة إلى حياتهم الطبيعية تدريجيا، حيث تقام الصلوات في المساجد عدا صلاة الجمعة، كما فتحت المطاعم والمقاهي أبوابها مع فرض إجراءات وقائية صارمة، فيما تستعد المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة والتلاميذ في ظروف صحية غير مسبوقة.

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