2020/08/25 | 21:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن المتحدث بأسم دائرة صحة محافظة ذي قار صلاح غياض، عن إصابته بفيروس كورونا.





وقال غياض في بيان له نشره على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنه التحق وزملائه الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

يذكر أن دائرة صحة محافظة ذي قار قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة العشرات من كوادرها الصحية بالفيروس ونعت وفاة اثنين من اطبائها.

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة متحدث دائرة صحة ذي قار بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة متحدث دائرة صحة ذي قار بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).