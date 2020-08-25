2020/08/25 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة البصرة يناقش مع ممثلية الصليب الاحمر تدريب الاجهزة الامنية على التعامل وفق مبادئ حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة البصرة يناقش مع ممثلية الصليب الاحمر تدريب الاجهزة الامنية على التعامل وفق مبادئ حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).