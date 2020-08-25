بومبيو يصل إلى البحرين ليكمل جولته الشرق أوسطية

2020/08/25 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى البحرين يوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط، عقب اتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات.



وجرى الإعلان عن اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 13 أغسطس آب.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي قد ذكر البحرين بالاسم على أنها قد تحذو حذو الإمارات.

وفي أول رحلة لوزير خارجية أميركي منذ 15 عاماً، وصل مايك بومبيو إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، قادما من تل أبيب.

وكان بومبيو قد غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من جولة على الشرق الأوسط تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بحثا "التطورات الإيجابية في العلاقة بين السودان وإسرائيل".

وقال البيان إن بومبيو وحمدوك أكدا أيضا على أن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق أمر حاسم للاستقرار الإقليمي.

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