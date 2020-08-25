مسؤول عراقي: إيران تلعب ورقة ضغط للتأثير على العلاقات بين بغداد وواشنطن

2020/08/25 | 21:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراتهم مسؤول عراقي، الثلاثاء، إيران باستخدام ملف المياه كورقة ضغط على العراق في موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي وزير الزراعة السابق، فلاح الزيدان، في تصريح، 25 آب/أغسطس، إن "إيران تقوم في كل صيف بخزن الروافد التي تغذي نهر الزاب بالمياه في سدود تم إنشاؤها منذ سنوات وهذا خرق لكل الاتفاقات الثنائية والدولية لحقوق المياه لدول المنبع والمصب".

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وأضاف زيدان، أن إيران "قطعت خلال هذا العام الواردات بالكامل مستخدمةً ذلك كورقة ضغط سياسي"، مشيرًا إلى أن "طهران تريد الضغط على الحكومة العراقية في موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد زيدان، أن "عشرات الآلاف من المزارعين سيتأثرون بقطع المياه، وكذلك سيؤثر الأمر على مياه الشرب للمواطنين في حوض الزاب"، موضحًا أن "واردات نهر دجلة سوف تنخفض مما يؤثر سلبًا على حوض نهر دجلة خاصة في وسط وجنوب العراق".

وشدد الزيدان، أن "وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية بدأتا بتحرك دبلوماسي للتأكيد على حق العراق المكتسب"، مطالبًا بتقديم شكوى من قبل العراق ضد إيران في الأمم المتحدة.

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