بعد عودته الى العراق.. الكاظمي يصدر توجيها أمنيا بخصوص 3 ملفات

2020/08/25 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتكثيف الجهد الاستخباري، لحماية المتظاهرين، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى القضاء، وكذلك تأمين السجون .

وقال رسول في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 اب 2020) إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يولي اهتماما كبيرا ومتابعة دقيقة، لما يجري من أحداث مؤسفة من اغتيالات في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد خلال زيارته إلى محافظة البصرة على تكثيف الجهد الاستخباري، لحماية المواطنين والمتظاهرين السلميين، والاستمرار بعمليات الملاحقة وفقا للمعلومة الاستخباراتية، لغرض إلقاء القبض على الجناة والخارجين عن القانون، وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "بعض المحافظات وخاصة ذي قار تجري فيها مظاهرات، وتضم سجنا مهما، لذلك وجه القائد العام للقوات المسلحة على تأمينه وحمايته، فضلا عن حماية المتظاهرين السلميين من محاولة أن تستغل من قبل البعض، ليقوموا بأي عمل ممكن أن يشكل تهديدا باتجاه حياة المواطنين وأمن السجون".

وأكد أن "الأجهزة الاستخبارية تعمل بشكل كبير للوصول إلى الجناة، وهذا ما وعد به الكاظمي، لتقديمهم للعدالة".

وكان الكاظمي عاد اليوم الى بغداد بعد مشاركته في قمة ثلاثية جمعته بملك الاردن ورئيس مصر في العاصمة الاردنية عمان.

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