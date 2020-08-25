مطنش: لهذا السبب لن ينجح المدرب المحلي في قيادة اسود الرافدين

2020/08/25 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يرى المدرب الدولي هادي مطنش، ان المدرب المحلي ليس باستطاعته قيادة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة.

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