نجدة بغداد: انتشال جثة مواطن من نهر دجلة

2020/08/25 | 21:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، انتشال جثة مواطن من نهر دجلة.وذكر اعلام النجدة {للفرات نيوز} ان" مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثه مواطن من داخل نهر دجلة من جهة شارع الرشيد بسبب السباحة في النهر".واضاف" تم التعرف عليه من خلال ذويه واتخاذ الاجراءات القانونية بتسليم الجثة اصولياً".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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