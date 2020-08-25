2020/08/25 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور زيارة بغداد الأسبوع المقبل.وأشارت المصادر في تصريحات صحفية الى أن ماكرون سيبحث مع المسؤولين اعراقيين عدد من القضايا المشتركة والتي تخص المنطقة.وتأتي زيارة ماكرون وسط حراك دبلوماسي واضح لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي اشترك اليوم الثلاثلااء في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسبوع المقبل ..



الرئيس الفرنسي ماكرون يزور بغداد first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسبوع المقبل .. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسبوع المقبل .. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).