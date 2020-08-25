أول عراقي يحصل على الدكتوراه في القانون البحري من السويد

2020/08/25 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

حصل علي عباس خيون، اليوم الثلاثاء، على شهادة الدكتوراه في مجال القانون البحري من السويد، فيما صنف كأول عراقي يحصل على هذه الشهادة.

وقالت الجامعة البحرية العالمية (WMU) في السويد، في بيان، إنه "تمت مناقشة رسالة دكتوراه للطالب علي عباس خيون، بنجاح يوم أمس الاثنين، حيث جرت بإشراف اللجنة الامتحانية المختصة في حرم الجامعة البحرية العالمية (WMU) في السويد، التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، إحدى الوكالات الدولية التابعه للأمم المتحدة، وبحضور الأساتذة المختصين وطلبة الدكتوراه والماجستير في الجامعة".

وأضاف البيان، أن "دراسة الدكتوراه في الجامعة أعلاه بدأت في عام ٢٠١٥، وكانت تحت عنوان (الاعتراف القانوني بسندات الشحن الإلكترونية)، وهي شهادة الدكتوراه الأولى في العراق في القانون وتحديدا في اختصاص القانون البحري من جامعة تابعة للمنظمة البحرية الدولية"، مبينا أن "أساتذة الجامعة أشادوا كثيراً بالرسالة، عادين الرسالة مرجعا قانونيا على مستوى العالم".

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