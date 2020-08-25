2020/08/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في القمة الثلاثية : المنطقة لا تحتمل حروباً جديدة العراق يدعم التهدئة عبر حوار الأطراف الفاعلة عمان – رند الهاشمي بغداد – عبد اللطيف الموسوي اختتم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان امس اعمال القمة الثلاثية التي بحثوا خلالها شؤون التجارة والاتصالات والنفط والاستثمار، […]

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