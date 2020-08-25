تنامي معدل الشفاء اليومي وتسجيل 3962 إصابة جديدة بكورونا


تنامي معدل الشفاء اليومي وتسجيل 3962 إصابة جديدة بكورونا
2020/08/25 | 21:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنامي معدل الشفاء اليومي وتسجيل 3962 إصابة جديدة بكورونا  بغداد – قصي منذر شخصت وزارة الصحة والبيئة 3962  اصابة جديدة  بكورونا وشفاء 3372  مصاباً بواقع 77  حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي اليومي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة سجلت 3372  حالة شفاء و3962  حالة اصابة وبمعدل وفيات 77  حالة).

وسجل اقليم كردستان ارتفاعا باصابات […]

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