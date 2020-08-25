2020/08/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنامي معدل الشفاء اليومي وتسجيل 3962 إصابة جديدة بكورونا بغداد – قصي منذر شخصت وزارة الصحة والبيئة 3962 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 3372 مصاباً بواقع 77 حالة وفاة ضمن الموقف الوبائي اليومي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة سجلت 3372 حالة شفاء و3962 حالة اصابة وبمعدل وفيات 77 حالة).وسجل اقليم كردستان ارتفاعا باصابات […]

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