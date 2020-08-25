2020/08/25 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يحقق إيراداً إضافياً يتجاوز 38 مليون دولار من مبيعات تموز بغداد – الزمان حققت وزارة النفط إيرادات إضافية بأكثر من 38 مليون دولار خلال شهر تموز الماضي.وذكرت شركة تسويق النفط سومو على موقعها ، أنها (استطاعت تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة لشهر تموز عن بيع وتسويق الشحنات الفورية وبيعها بعلاوة سعرية)، واضافت ان […]

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