رسالة مفاجئة بالفاكس.. ميسي يبلغ برشلونة رغبته فسخ عقده من

2020/08/25 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر داخل نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، (33 عاما) أبلغ النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده "من جانب واحد".

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