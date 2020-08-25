علاوي: الكاظمي من ضحايا العملية السياسية.. ولا يستطيع الاستمرار بمنصبه

2020/08/25 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس ائتلاف/ الوطنية / اياد علاوي:" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضحايا العملية السياسية وتحركاته تواجه مقاومة صعبة".وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العملية السياسية فشلت فشلا ذريعا، ولا يمكن اصلاح الاوضاع بوجود النظام السياسي الحالي"، مبينا ان "مجلس النواب لا يمثل ارادة الشعب العراقي".واضاف ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضحايا العملية السياسية وتحركاته تواجه مقاومة صعبة"، مشيرا الى انه "لا يستطيع الاستمرار بمنصبه لان ذلك صعب جدا".وحول التظاهرات التي يشهدها عدد من المحافظات، اكد علاوي انه "من غير المقبول مجابهة التظاهرات السلمية بالقتل والاتهامات"، موضحا ان "الكاظمي لا يستطيع كشف قتلة المتظاهرين"./انتهى10

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