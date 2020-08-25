2020/08/25 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ انتشلت الشرطة النهرية جثة مواطن من نهر دجلة وسط بغداد .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مفارز غواصي النجدة النهرية انتشلت جثة مواطن من نهر دجلة من جهة شارع الرشيد ، غرق بسبب السباحة في النهر وتم التعرف عليه من خلال ذويه"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتشال جثة مواطن من نهر دجلة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتشال جثة مواطن من نهر دجلة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).