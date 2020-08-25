ارتباط المعرفة و الممارسة. هكذا انتصرت المادية على المثالية في الصين الماوية - الصم يجتازون جدار الصمت! - عمر الماوي

2020/08/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمر_الماوي (مترجم) "الشجرة الحديدية مغطاة بالزهور" و "الصم والبكم يجدون صوتهم" أمثال صينية لوصف المستحيل. في الواقع ، لم يسمع أحد من قبل الصم والبكم يتحدثون أو يغنون.ومع ذلك ، خلال الثورة الثقافية البروليتارية العظمى ، أصبح المستحيل ممكنًا. اجتاز تشاو بو يو ، عامل صحي من وحدة من جيش التحرير الشعبي (APL) ورفاقه في السلاح "عتبة الصمت" ونجحوا في جعل الصم البكم يتكلمون. كان لهذا النجاح تأثير كبير ......





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