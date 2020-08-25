إخبار الرأي العام / كوماندو بوليسي اعتدى عليّ / إختطاف من الشارع العام - سعيد الوجاني

2020/08/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Information à l’opinion publiqueخرجت هذا الصباح وكالعادة على الساعة العاشرة صباحا ، قاصدا منطقة أگدال لتناول القهوة الصباحية بمقهى الوزاني ..



بمجرد قطعي مسافة اربعمائة متر ، لاحظت احد المتربصين يلاحقني كل خطوة خطوتها في المسير ، واستمرت الملاحقة حوالي نصف كلومتر .بمجرد وصولي امام باب تعاضدية القوات المساعدة ، شعرت بشيء غير عادي من طرف الشخص، وبالطبع هو مرسل من قبل جهة ما ، قد تكون أعو ......





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