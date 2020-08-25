2020/08/25 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن اصابة ضابط وشرطي اثناء مداهمة احد المطلوبين في ناحية الفضلية التابعة الى قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار .وقال المصدر ان ” دورية للشرطة تعرضت لاطلاق نار من قبل احد المتهمين المطلوبين للقضاء في ناحية الفضلية ، اثناء تنفيذ امر القاء القبض عليه ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة ضابط وشرطي اثناء مداهمة احد المطلوبين في ذي قار first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

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