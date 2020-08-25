العاهل الأردني يغرد بعد إسدال الستار على القمة الثلاثية

2020/08/25 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء الذي جمعني اليوم بأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأخي مصطفى الكاظمي خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا، ولنؤسس نموذجاً للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة "كورونا"

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