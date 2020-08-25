2020/08/25 | 22:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يفوز على فريق النجوم احد اندية الدرجة الاولى المصري بهدفين دون رد ضمن معسكره التدريبي في القاهرة

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