اسعار النفط ترتفع الى 45.96 دولار للبرميل كأعلى مستوى في 5 اشهر

2020/08/25 | 22:18 - المصدر: يس عراق

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مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.

يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 5 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة التخفيضات الهائلة في إنتاج النفط على ساحل خليج المكسيك.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضربت العواصف الاستوائية “ماكرو” و”لورا” ساحل خليج المكسيك، ما دفع شركات الطاقة وشركات تكرير النفط في المنطقة لإغلاق نحو 82 بالمائة من الإنتاج.

وأدى ذلك إلى وقف حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من النفط في ساحل الخليج، أو ما يعادل حوالي 14 بالمائة من إجمالي إنتاج المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، دعم التفاؤل بشأن التجارة مع عودة المحادثات بين الولايات المتحدة والصين آمال المستثمرين.

لكن في المقابل، يوجد تزايد في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا في آسيا وأوروبا تحديداً وعلى الصعيد العالمي بشكل عام، الأمر الذي يثير المخاوف حول النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الخام.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 43.35 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس/أذار.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 1.7 بالمائة ليصل إلى 45.96 دولار للبرميل، بعد أن سجل 46.05 دولار للبرميل في وقت سابق.

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