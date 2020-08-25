ميسي: سأرحل فوراً عن برشلونة.. ورئيس النادي يقدم له عرضاً فدائياً

2020/08/25 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قال مصدر لرويترز اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي قائد برشلونة أبلغ ناديه برغبته في الرحيل فورا في رسالة عبر الفاكس.





وأضاف المصدر أن ميسي الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بوروفاكس وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق القطالوني حتى 2021.

فيما قالت هيأة الإذاعة البريطانية BBC ان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عرض على ميسي ان يستقيل من منصبه مقابل بقائه في الفريق.

عمار المسعودي

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