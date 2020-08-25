2020/08/25 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 آلاف إصابة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 آلاف إصابة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).