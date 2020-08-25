2020/08/25 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

غرد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، بعد أختتام القمة الثلاثية.

وقال ملك الاردن في تغريدته "اللقاء الذي جمعني اليوم بأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأخي مصطفى الكاظمي خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا".

وأضاف، "ولنؤسس نموذجاً للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ملك الأردن يغرد بعد أختتام القمة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ملك الأردن يغرد بعد أختتام القمة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).