حمدوك لبومبيو: حكومة السودان غير مفوضة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/08/25 | 22:33 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (رويترز) - أبلغ رئيس وزراء السودان عبد لله حمدوك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء بأن حكومته ليس لديها تفويض بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وبأن تلك القضية يجب عدم ربطها برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في صورة من أرشيف رويترز ووصل بومبيو إلى السودان من إسرائيل دون توقف واصفا رحلته بأنها أول رحلة جوية رسمية مباشرة بين البلدين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين السودان وإسرائيل.واجتمع بومبيو مع حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقال على تويتر إن تحول السودان إلى الديمقراطية ”فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل“.وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بأن بومبيو بحث مع كل من حمدوك والبرهان العلاقة بين إسرائيل والسودان.وتعيد الولايات المتحدة علاقاتها مع السوان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019 في أعقاب احتجاجات حاشدة.وإلى الآن مر عام من فترة انتقال سياسي مدتها 39 شهرا يتقاسم فيها العسكريون والمدنيون السلطة.والاقتصاد في أزمة وتسعى السلطات لأنهاء إدراج البلاد على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو ما يحول دون حصول السودان على تمويل من المقرضين الدوليين.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رفع اسم السودان من القائمة ”يظل أولوية ذات أهمية خاصة لكل من البلدين“.وتأتي زيارة بومبيو بعد اتفاق إسرائيل والإمارات هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة، كما تأتي في وقت تدعو فيه إسرائيل والولايات المتحدة المزيد من الدول العربية لاتخاذ نفس الخطوة.واجتمع البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط في أوغندا وهو اجتماع أدانه المحتجون السودانيون.وبعد الاجتماع ألقى البرهان بظلال من الشك على أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين على الرغم من أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بسرعة التحليق في أجواء السودان.والعلاقات مع إسرائيل موضوع شائك في السودان الذي كان من ألد أعداء إسرائيل في العالم الإسلامي تحت حكم البشير.وأعلن السودان في 19 أغسطس آب إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية بعدما وصف قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه ”خطوة شجاعة وجريئة“.وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة فيصل صالح في بيان إن حمدوك أبلغ بومبيو بأن الحكومة الانتقالية في السودان ”لا تملك...تفويضا...بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي“.وسيتم تشكيل مجلس تشريعي للعمل إلى جانب المجلس الحاكم والحكومة.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء دعا الإدارة الأمريكية ”لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل“.وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو وحمدوك اتفقا أيضا على أن التوصل إلى اتفاق بخصوص تشغيل سد النهضة الإثيوبي ”حاسم لاستقرار المنطقة“.وناقش السودان الموضوع اليوم مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي كان في زيارة منفصلة للخرطوم.شارك في التغطية دان وليامز ونادين عوض الله وعمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي

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