طائرات تركية تقصف اطراف جبل سنجار

2020/08/25 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قصفت طائرات حربية تركية مساء اليوم الثلاثاء، اطراف جبل سنجار .وقال مصدر بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني: " ان طائرات حربية تركية شنت غارتين جويتين ، الاولى استهدفت قرية بهرافا التابعة لمجمع خانصور، فيما استهدفت الثانية منطقة شلو، حيث توجد وحدات حماية سنجار ".واشار الى انه :" لم تعرف حتى الان الخسائر التي سببها القصف التركي "./انتهى9

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