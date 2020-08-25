الحلبوسي وكمبش يؤكدان ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية عند اعادة فتح المساجد

2020/08/25 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية بين المصلين عند اعادة فتح المساجد.وقال مكتب رئيس الديوان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش استقبل اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، خلال زيارة الاخير جامع الشهيد عثمان العبيدي في بغداد".واضاف ان "الحلبوسي وكمبش تجولا في اروقة الجامع وبحثا استعداد المساجد لاعادة فتحها في الـعشرين من الشهر المقبل، واكدا ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا للحد من انتشار الوباء بين صفوف المصلين"./ انتهى10

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