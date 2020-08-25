وزير الداخلية يترأس مؤتمرا امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد

2020/08/25 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي مؤتمرا امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الاجتماع حضره نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدا عمليات وشرطة بغداد ، وعدد من آمري التشكيلات الامنية ، وجرت خلاله مناقشة الوضع الامني في عموم محافظات البلاد ، لا سيما العاصمة ". وخلص المؤتمرون الى :" ان حماية التظاهرات وتوفير الاجواء الآمنة لها من قبل القوات الامنية ، تتطلب ان تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة او تنفيذ اجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة ".كما جرى التأكيد على عدم استخدام او حمل اي سلاح في التعامل مع المتظاهرين ، والاقتصار على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة ".واكد المؤتمرون عدم سماحهم لممارسات قطع الطرق العامة لانها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الانسانية الاخرى ، باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة".



كما جرت خلال الاجتماع متابعة مراحل اعداد وتدريب القوات المعنية بالتعامل مع المتظاهرين وفق كورسات تدريبية شملت مختلف نواحي التعامل الانساني على وفق مبادئ حقوق الانسان وحفظ الكرامة الانسانية./انتهى9

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