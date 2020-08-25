إصابات كورونا اليومية في تركيا تتجاوز 1500 لأول مرة منذ حزيران

2020/08/25 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت بيانات قدمتها الحكومة التركية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قفزت الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو حزيران مسجلة 1502 حالة مما حدا بالسلطات إلى حظر بعض الاحتفالات في 14 إقليما.



وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (25 اب 2020)، إن 24 شخصا آخرين توفوا بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة.



وطبقا للإحصاء الإجمالي الرسمي أصيب بالمرض في تركيا أكثر من 261 ألف شخص.

وكانت حالات الإصابة الجديدة قد وصلت إلى هذا المستوى يوم 15 يونيو حزيران عندما سجلت البلاد 1592 حالة إصابة بعد أسبوعين من قيام السلطات برفع الإغلاق الجزئي الذي كانت تطبقه.

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