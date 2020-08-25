ضبط كدس عتاد وتفكيك عبوة في عملية استباقية لتعزيز خطة محرم في بابل

2020/08/25 | 22:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء ، عن العثور على كميات من الاسلحة والاعتدة في ناحية جبلة شمالي المحافظة، مبينةان العملية ضمن العميات الاستباقية قبل خطة محرم الحرام.

وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/ انه “باشراف وتوجيه قائد الشرطة اللواء علي هلال الشمري ، شرعت قوة مشتركة من شرطة الرافدين ومفارز من الاستخبارات وجهاز الامن الوطني وامن الافراد معززة بمفارز مكافحة المتفجرات ، من تنفيذ عملية امنية ضمن قاطع ناحية جبلة شمالي المحافظة بعد توفر المعلومات الاستخبارية الدقيقة ، مما اسفر عنها ضبط كدس عتاد وتفكيك عبوة محلية عثر عليها داخل احد الدور المتروكة.

وبينت القيادة ، ان المواد المضبوطة كانت عبارة عن ( وسيلة تفجير مسطرة عدد ( ٦ ) ، صاروخ ( RBG7 ) عدد ( ۳ ) ، منصات اطلاق قنابر هاون محلية الصنع عدد ( ۳ ) ، منصة اطلاق صواريخ عدد ( ۱ ) – دبة بلاستيكية سعه ( ٥ لتر ) عدد ( ۲ ) بداخلها مواد تشظية حديد + زجاج ، بكرة حبل قطني عدد ( ۱ ) ، ناظور عسكري فضلا عن مواد اخرى متنوعة ، بالاضافة الى تفكيك عبوة محلية ).

واشارت القيادة ، ان العمليات الاستباقية متواصلة في عموم المحافظة وتأتي في اطار الرصد والاستطلاع الاستباقي لتعزيز إجراءات الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام .انتهى 25

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