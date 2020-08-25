قضية الاعتداء على ناشط مدني في صلاح الدين تتفاعل ومطالبات بالتحقيق (وثيقة)

2020/08/25 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دان مركز النماء لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الاعتداء الذي طال ناشط مدني في محافظة صلاح الدين، اثناء محاولته حضور لقاء لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمبنى مجلس المحافظة.

وطالب المركز في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (25 اب 2020) السلطات الحكومية بضرورة فتح التحقيق بشكل فوري في هذا الاعتداء والعمل على حماية النشطاء المطالبين بحقوقهم المشروعة التي ضمنها لهم الدستور العراقي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وجاء في نص بيان المركز :"اعتدى حماية محافظ صلاح الدين صباح اليوم الثلاثاء، على نشطاء من المحافظة اثناء حضورهم للقاء وزير الشباب والرياضة بمبنى مجلس المحافظة وسط مدينة تكريت و تم منعهم من لقاء الوزير ، بسبب مواقف سابقة للنشطاء حول قضايا الفساد والخدمات في المحافظة ، على اثر ذلك غادروا المبنى احتجاجاً على سوء المعاملة من قبل حماية المحافظ".

واضاف "يدين مركز النماء لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاعتداء بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان".

وتابع "ويطالب المركز السلطات الحكومية بضرورة فتح التحقيق بشكل فوري في هذا الاعتداء والعمل على حماية النشطاء المطالبين بحقوقهم المشروعة التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المادة ٣٨ منه الفقرة أولًا وثانيا والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل".

وكان الناشط المدني في محافظة صلاح الدين يزيد حسون عفان، رفع ، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المحلية عمار جبر خليل لقيام شقيق الأخير وعناصر من حمايته بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة.

وقال عفان، في تصريح خص به "ديجيتال ميديا ان ار تي" ان "عمر الجبر، شقيق المحافظ قام بالاعتداء والضرب واستخدام السلاح بوجهي، والاعتداء على اشخاص اخرين كانوا معي وهم كل من ناصر الحجري وعماد الشكطي وسعد المهدي ونصر التكريتي".

وبين عفان ملابسات ما جرى قائلا: ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال كان على لقاء مع شباب صلاح الدين، وذهبت لحضور المؤتمر لنقل واقع الشباب ومعاناتهم الى الوزارة"، مبينا ان "المحافظ وجه الدعوى لبعض الشباب المقربين منه فقط" .

واشار عفان الى ان "الدافع الرئيسي لهذا الاعتداء هو بسبب كشف ملفات فساد مسبقة على المحافظ عمار جبر" موضحا انه "بعد ان ارسلت وزارة الهجرة مبلغ 100 مليار دينار الى محافظة صلاح الدين لاعادة تاهيل المناطق المتضررة لعودة النازحين، تبين ان المحافظة وبوثائق رسمية انفقت الاموال على شراء حاويات بـ 10 مليارات دينار، ومنظومة كاميرات بـ 28 مليار دينار وترك النازحين بدون مأوى".

وقال انه "على اثر كشف هذه الملفات، أصدر المحافظ امرا بإلقاء القبض علي، واصبح موقفهم متشنجا تجاهي"، مضيفا انه يرى أن "الانتقاد حالة طبيعية".

من جهته، ولتبيان موقف الطرف الثاني، قال المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين في تصريح خاص لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي" (25 اب 2020) ان "محافظ صلاح الدين عمار جبر امر بتشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة ملابسات حادث الاعتداء على الناشط المدني يزيد حسون عفان".

وقلل المكتب من خطورة هذا معللا السبب: "ان مثل هذه الحالات تحدث مرارا وتكرارا نتيجة عدم ادارك بعض المنتسبين لأحتواء هكذا مواقف"، مشيرا الى ان الاجتماع المنوه اليه "كان مخصصا لرؤساء الاندية والاتحادات الرياضية، وان الدعوة لحضوره كانت موجهة الى العاملين في القنوات والمؤسسات الاعلامية فقط".

واضاف المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين ان "الناشطين المدنيين لا يتم دعوتهم الى هكذا مؤتمرات، والمدعو يزيد حسون عفان لم يكن مدعوا الى المؤتمر ولا يوجد مبرر لتواجده في هكذا اجتماعات".

واردف المكتب بالقول "ان القانون سيأخذ مجراه مهما كانت الاسباب، لكننا كقبائل متداخلة في صلاح الدين قد سنعالج هذه المسألة من خلال الاعراف المعمول بها داخل عشائرنا".

(الوثيقة..الدعوى المرفوعة ضد المعتدين)

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