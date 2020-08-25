الشيخ علي يرد على شيعة لبنان وسياسيي السنة: هذا مصير موسى الصدر والشباب المغيبين!

2020/08/25 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الثلاثاء، ان المرجع الديني اللبناني موسى الصدر، والشباب "السنة" المغيبين في العراق، قد دفنوا في المقابر الجماعية.

وذكر الشيخ علي في تغريدة له على تويتر اليوم (25 آب 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "منذ عام 1978م يزعم بعض شيعة لبنان بأنهم ينتظرون عودة الإمام المغيب موسى الصدر!، ومنذ فترة وبعض سياسيي سنة العراق يتحدثون عن آلاف الشباب بأنهم مغيبون ولا يعرفون مصيرهم!".

واضاف: "بينما الحقيقة تقول موسى الصدر ورفاقه وشباب السنة كشباب سبايكر والأكراد المؤنفلين..



كلهم مدفونون في مقابر جماعية!".

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