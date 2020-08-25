تطورات رحيل ميسي: رئيس إقليم كتالونيا يودع اللاعب.. والجماهير تتجمع أمام النادي

2020/08/25 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير إعلامية عن آخر التطورات الخاصة بالقنبلة التي فجرها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بإرساله فاكسًا رسميًا إلى إدارة ”البلوغرانا“ يطلب منها الرحيل عن النادي.





وكشفت إذاعة ”راك 1″، أن الجماهير بدأت تتجمع أمام مكاتب النادي، حيث تعقد الإدارة اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الوضع الحالي.

كما أصدر يواكيم تورا، رئيس إقليم كتالونيا، بيانًا يودع فيه ميسي، قائلًا:“كتالونيا ستظل دومًا بيتك، شكرًا لكل أوقات الساعة وكرة القدم الساحرة، كنا محظوظين بمشاركة سنوات من حياتنا برفقة أفضل لاعب في العالم.



رياضي نبيل، لن ننساك يا ليونيل ميسي“.

وقال مصدر، إن ميسي أبلغ ناديه رغبته في الرحيل فورًا في رسالة عبر الفاكس.

وأضاف المصدر، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، أن ميسي الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة أبلغ النادي رغبته في الرحيل عن طريق خدمة ”بوروفاكس“ وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عامًا والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق الكتالوني حتى 2021.

وبحسب إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، فإن إدارة برشلونة أكدت تلقيها فاكسًا من ميسي، لكنها تشدد على أن البند الذي يسمح للأرجنتيني بالرحيل، انتهى في 10 يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت:“إدارة برشلونة أبلغت ميسي أن لديه عقدًا حتى العام المقبل، والقضية الآن بين المحامين“.

وخرج ميسي غاضبًا ومستاءً نظرًا لحدة أسلوب كومان، والذي أكد أنه سيجرده من كافة الامتيازات التي تمتع بها خلال السنوات الماضية، وسينهي سطوة النجوم على غرفة تبديل الملابس.

محمد المرسومي

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