"للدفع بالتطبيع قدما".. بعثتان إسرائيلية وأميركية تتجهان إلى الإمارات قريبا

2020/08/25 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه بعثتان إسرائيلية وأميركية، يوم الاثنين المقبل، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، من أجل دفع التطبيع بين البلدين قدما، بعد اتفاق "إبراهيم" التاريخي.

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