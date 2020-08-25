وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير

2020/08/25 | 23:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في الاليزيه يوم 29 يوليو تموز 2020.تصوير: بنوا تيسييه - رويترزباريس (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء أن على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية.وقال لو دريان، متحدثا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغي للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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