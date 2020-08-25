وزير الموارد المائية: استغربنا من قطع ايران مياه نهر الزاب الاسفل

2020/08/25 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ ابدى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني استغرابه من قطع ايران مياه نهر الزاب الاسفل.واوضح الحمداني في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قطع مياه الزاب الاسفل اثر على مخزونات سد دوكان ".واضاف :" نعمل على ازالة اللسان الملحي في شط شط العرب بصورة نهائية ،ونعمل على انشاء السد المانع للسان باقرب وقت ممكن "./انتهى9

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