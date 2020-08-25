وزير الخارجية: العراق هو المتضرر الاول من الصراع بين واشنطن وطهران

2020/08/25 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان العراق هو المتضرر الاول من الصراع بين واشنطن وطهران".وقال حسين في تصريح صحفي : "لا ينبغي ان تتخذ ايران واميركا القرارات التي تخص الشأن الداخلي العراقي"، مبينا ان "العراق هو المتضرر الاول من الصراع بين واشنطن وطهران".وبشأن العمليات العسكرية التي اطلقتها تركيا في اقليم كردستان منذ منتصف حزيران الماضي، اكد وزير الخارجية "نحن نريد ان نتحاور مع تركيا ، لكن يجب ان يسبق الحوار وقف العمليات العسكرية "، مشيرا الى ان " وجود حزب العمال الكردستاني على اراضي العراق مشكلة قديمة"./انتهى10

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