اللواء غازي رحيم مديرا لاستخبارات ومكافحة ارهاب البصرة

2020/08/25 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / قررت وزارة الداخلية نقل اللواء غازي رحيم مخيلف اسماعيل من منصب مدير استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الى منصب مدير استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة ، حسب وثيقة رسمية صادرة من وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اقال قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح من منصبه وعين اللواء عباس ناجي بديلا عنه ، كما اقال مدير الامن الوطني في البصرة ، على خلفية اغتيالات الناشطين المدنيين والاحداث التي شهدتها البصرة مؤخرا ./انتهى

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