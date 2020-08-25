توجيهات من رئاسة أركان الجيش تخص أمن الطريق بين النخيب ومنفذ عرعر

2020/08/25 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استطلع رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الامير رشيد يارالله، الثلاثاء، الطريق الدولي الرابط بين النخيب ومنفذ عرعر الحدوي.



وذكر بيان لرئاسة اركان الجيش، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 اب 2020)، انه "في اطار متابعته الميدانية المستمرة لكافة القواطع تفقد الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله جوال اللواء 41 قيادة فرقة المشاة العاشرة ووحداته الماسكة للطريق الدولي الرابط بين النخيب ومنفذ عرعر الحدوي يرافقه قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن حيث تم استطلاع الطريق جواً وبراً بغية الوقوف والاطلاع عن كثب على توزيع القطعات وانتشارها على الطريق الذي من المؤمل ان يشهد في الفترة القادمة نشاطاً ملحوظاً".

واضاف البيان انه "خلال جولته الميدانية لقاطع المسؤولية أكد رئيس الاركان على ضرورة انتخاب الاماكن الحاكمة التي تحقق مدى الرؤية بين النقاط الموزعة على جانبي الطريق بالشكل الذي يؤمن التنسيق فيما بينها لحماية هذا الطريق الحيوي والذي سوف يكون له دور كبير في انتعاش الاقتصاد العراقي".

واوعز يار الله بحسب البيان بـ"ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمقرات الافواج والسرايا والمراباة المفتوحة على طول الطريق".

وتابع البيان ان "المحطة الاخرى لهذه الجولة كانت زيارة منفذ عرعر الحدودي الذي من المؤمل ان يفتح خلال الفترة المقبلة ويعاود نشاطه الاقتصادي الحيوي كأهم المنافذ الحدودية العراقية وبهذا الصدد استمع سيادته لإيجاز مفصل حول سير العمل في المنفذ واهميته والتعاون والتنسيق مع الجانب السعودي".

واشار البيان الى ان "الجدولة لم تقتصر على الاستطلاع فقط بل شارك رئيس اركان الجيش ابناءه المقاتلين المرابطين طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إليهم وكل ما يتعلق بذلك من ناحية المنام والارزاق والاجازات الدورية وترقياتهم".

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