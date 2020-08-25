اول تغريدة من ملك الاردن بشأن القمة الثلاثية

2020/08/25 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد ملك الاردن عبدالله بن الحسين، الثلاثاء، ان القمة الثلاثية خطوة مهمة لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

وكتب الملك الاردني في تغريدة على تويتر، اليوم (25 اب 2020)، ان "اللقاء الذي جمعني اليوم بأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأخي مصطفى الكاظمي خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا".

واضاف، "ولنؤسس نموذجا للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة (كورونا)".

وكان قادة الدول الثلاث المجتمعين، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجمعوا على أهمية "تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة والسعي لتكامل الموارد وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

ا.ح

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