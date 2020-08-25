بالوثيقة.. تغيير مديري استخبارات النجف والبصرة

2020/08/25 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الداخلية تغيير مديري استخبارات محافظتي النجف والبصرة.





ووفق أمر إداري للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه تقرر "نقل اللواء محمد اسماعيل خليل من مقر الوكالة الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف".

كما تضمن الأمر الإداري "نقل اللواء غازي رحيم من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة".

عمار المسعودي

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