"الشعب الروسي يستحق تحقيقا شفافا".. الخارجية الأميركية تعلق على "تسميم" نافالني 

2020/08/25 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، دعمها إجراء تحقيق أوروبي حول ملابسات تدهور الحالة الصحية للمعارض الروسي، أليكسي نافالني، معربة عن "قلقها العميق" بشأن النتائج الأولية التي تفيد "تسميمه".

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