افتتاح ورشة العمل الدولية الخاصة بالتحول الى المدن الذكية بمشاركة عربية ودولية

2020/08/25 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ برعاية مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، افتتحت، اليوم الثلاثاء، في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية ورشة عمل دولية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة تحت عنوان، (التحوّل باتجاه المدن الذكية الآمنة)، و تستمر يومين بمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة.وذكر بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان :" الورشة شهدت مشاركة جامعات ومؤسسات ومراكز دولية وعربية ومحلية ، تمثلت بجامعة سونبرن للتكنولوجيا في ملبورن باستراليا وجامعة مانشيستر البريطانية وجامعة الملك سعود السعودية وجامعة عين شمس المصرية وجامعة دمشق السورية والجامعة اللبنانية والجامعة الامريكية في لبنان وجامعة الشرق الاوسط الاردنية وجامعة الخليج العربي البحرينية ووزارة الاشغال العامة الكويتية والمركز العماني لادارة الازمات والكوارث العماني في مسقط والجمعية الجغرافية السعودية والجمعية الجغرافية السورية وهيئة خبراء التكنولوجيا العراقية المسجّلة في بريطانيا ". كما شاركت في الورشة عدة شركات دولية وعربية ومحلية، منها شركة ازري الامريكية وشركة شل النفطية ،وشركة سمارت وي البحرينية ،وشركة مابسو اللبنانية وشركة اطلس العراقية .



وكان للجامعات العراقية حضور واضح في الورشة ،تمثّل بجامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة الموصل وجامعة نينوى وجامعة كربلاء وجامعة الكرخ للعلوم الجامعة والفرات الاوسط وجامعة بابل.وتناقش الورشة على مدى يومين، مواضيع مهمة تتعلق بمقومات المدن الذكية ومواجهتها للتحديات الامنية، واستجابة المدن الذكية لجائحة كورونا، ونظم المعلومات الجغرافية، وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.



وشهد اليوم الاول للورشة مناقشة اوراق من مختلف دول العالم لعرض اهم التحديات التي تواجه تطبيق مدن المستقبل الذكية، وكذلك اعادة اعمار المدن المحررة بهذه التقنيات ،والتي تعدّ أنسب واقل جهدا وكلفة.وخرجت الورشة في يومها الاول بتوصيات من ضمنها ،تفعيل قرار مجلس الامن الوطني رقم 23 لسنة 2017 إنشاء المركز الوطني لادارة البيانات المكانية وبوابة العراق الجغرافية الركيزة الاساس للتحوّل للمدن الذكية، والقرار رقم 18 لسنة 2019 الخاص باعداد مشروع المدينة الآمنة./ انتهى9

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